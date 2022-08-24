從柬埔寨詐騙被揭穿佛系外交人道救助到居心叵測的數位中介法、從做賊心虛的疫苗保存（封存）到一再發生的弒警憾事，今天公祭明天忘記、後天音樂祭大後天黑鮪魚季，這個鬆垮荒誕的政府顯然是確診了，沒有疫苗也無藥可醫。

對只想安心平穩過日子的人民來說，一個腦霧的政府就像長新冠整天擾民在搗蛋，完全是無法想像的瘋狂，就像我從來沒想過確診輕症「康復」之後還有這麼多戲劇性的橋段，這支怪獸級病毒簡直國際巨星顯然需要各種應援團。

對我來說，長新冠最大後遺症不僅是體力變差，而是使自己的判斷變得猶豫、甚至喪失自信，猶豫和喪失自信這兩個詞，過去在我的字典裡極端罕見。

比如這次生日原本計畫到中部去，但我開車開到一半發現身體不太允許，直接就折返；面對漲潮中的大海，我在沙灘上像螃蟹那樣橫著踱過來又踱過去，心裡有一股聲音叫我別下去。

等我試探性慢慢走進去，在海水蓋過鼻孔高度我開始猶豫，轉身不停確認沙灘上妻子的位置，等我擺開雙臂開始划行，才驚覺之前的猶豫居然是對的，在陸地上看似痊癒，一到海裡被潮水巴來巴去，才發現自己只恢復五成功力。

在很長很長的平順人生裡，我不太相信有什麼東西能把我放倒——除非它能揮發乙醚、氯仿或一氧化碳，沒想到新冠確診這傢伙遞送我一個又一個全新的鬼道具。

我自問屬於自我情緒調控強大的男人。曾經打過禪七，甚至領有袈裟的五戒弟子，即便如此，這一個多月以來，也感受到難以處理的情續。佛教說明心見性，什麼東西需要常擦拭呢？其實就是對自己不斷進行沖刷，看到後面的感受，只有預期能看到這些才能把自己的坐標定位，好去面對世間。

然而現在的情況是，身心狀況出現不可預測性，似乎產生系統性風險的陷阱，你一直有不好的預感，有一天被坑殺於自己對自己的埋伏。

但無論如何，至少我們又在海邊完成一次平安的慶生，儘管我被COVID-19不分由說的視作鐵粉，而這類陌生的疾病對人類的褫奪，很多時候是强制的，不得不的、無法拒絕、泥沙俱下的，然而鮮花與荊棘並存，所以人間才是人間。

作者為文學奬得主

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