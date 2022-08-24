柬埔寨因為詐騙、人口販運等事件成為近期台灣關注焦點，凌虐毆打、器官摘除等驚悚畫面深入人心，讓「柬埔寨」這個國名一時間在台灣人民心中留下陰影，有前往柬埔寨從事正當工作的台商，以及曾為台灣詐欺集團幹部成員接受本刊訪問，直指台灣起薪低、薪資長期停滯才是造成人口出走的根本問題。

中國政策轉變讓許多亞洲周邊國家線上博弈產業萎縮，加上過往「一帶一路」計劃援助停擺，人口撤出，也讓當地原本的賭博產業隨之轉型為詐騙產業。台灣人在文化、語言相近的優勢下則成為當地詐欺集團覬覦的目標。

曾為詐欺集團一員的千哥（化名），因思路清晰、做事有條理，因此曾被派往東南亞國家組建詐欺集團，用他們的黑話來說就是「起桶子」（意近於台語起厝），也就是成立一家新公司或是籌備新組織團夥，公定行情約在台幣600萬元，大致以半年為限。

也因此，不論是自願或是非自願，來到柬埔寨的台灣人許多被「轉賣」給人蛇、詐欺集團，至少需待滿半年才可離開，若是中途離開，集團擔心被爆料檢舉，導致整體投資與計畫報銷，因此才會提出每人約60至80萬元台幣不等價格，用「交付贖金」的方式放人，沒想到台灣人對此也「可以接受」，因此才有詐欺、人蛇並行的營運模式。

由於人口販運的議題越炒越熱，使得在柬埔寨正當經營的台商企業受到池魚之殃，很難招募台灣員工到當地工作。

今年35歲的浩偉(化名)原本在台灣從事表演事業，2019年初相中柬埔寨高經濟成長率，認為未來可期，毅然放棄在台每月約20萬元的優渥收入，投入柬埔寨相關廣告、活動事業。在當時金邊已經是「中國化」程度極高的一線城市，因此他選擇以打工方式進入大公司體系，一邊學習當地文化一邊累積人脈。

浩偉說，以賭場、飯店和博弈事業等聞名的西港，社會治安相對不穩定，但經濟活動相對熱絡，因此當時常頻繁往返出差，由於眾多中國人湧入柬埔寨，許多周邊產業應運而生，盛極一時。

平安從柬埔寨獲釋返回台灣的瑤瑤(化名)說，詐騙集團成員會將表現不好的同事，直接拖到外面凌虐。（圖／讀者提供）

儘管如此，但他第一次到西港，就曾親眼目睹有人倒在路邊死掉，身上有槍傷。後來看當地報導才知道疑似是債務糾紛尋仇所導致。當地公司保安人員也再三告誡，晚上千萬不要獨自出門，就算只隔幾條街，也可以申請保安開車護送，以免遇到不必要的麻煩，讓他對這座城市有了深刻體會。

直到後來中國人大量撤資，在整體經濟產業上有很大落差，但因為柬埔寨防疫措施進度很快，因此經濟活動快速復甦，浩偉也與其他股東一起創辦廣告行銷公司，並與當地媒體、企業合作舉辦大型宣傳活動，漸漸站穩經商腳步。

浩偉苦笑著說，對於柬埔寨當地打工、詐騙的新聞熱度突然在台灣破表，民眾的關注程度也令人咋舌，但也因此影響他們這些做正當行業的台商，「現在根本都沒人敢投履歷，更不用說到柬埔寨。」因此現在招募新血都必須具備比以往更加齊全的資料，才能取信於求職者及其家人。

台灣當局威力掃蕩不法份子，許多詐欺團夥逐漸將重心移轉至東南亞國家，也讓許多涉世未深的年輕人或經濟弱勢族群成為被騙出國的對象。（圖／翻攝畫面）

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