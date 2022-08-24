近來國人受騙前往柬埔寨等國的人口販運案件層出不窮，警方統計截至本月19日止，受理報案420案，其中又以原鄉區域報案數最高，例如屏東縣受理出國詐騙案件共51件，其中原鄉就占18件，尤以三地門鄉6人最多，警方分析，原住民青年間的感情連結度高，也是造成同伴間容易整群人受騙的重要原因。

本刊實際來到三地門鄉，當時夜色已深且下著雨，山上店家都已打烊、休息，唯獨半山腰某間店家仍點著亮光，一桌10人的原民青年唱歌、聊天，內容都是近日沸沸揚揚的「柬埔寨事件」，因為他們也有家人、朋友還滯留在當地，至今音訊全無。

曾前往柬埔寨打工、後來透過家人交付60萬元贖金才平安返台的22歲原民青年阿俊（化名）說，自己高中畢業後就到北部工地打工，雖然辛苦但每天都有2千元以上工資，生活無虞又可以寄錢回家。今年過完年後，熟識的朋友說可以一起去國外打工，免技術、學歷，月收入6萬元還有分紅，當地也有很多台灣人甚至原民朋友，最重要的是有一位已經多次來回、甚至在當地公司當到幹部的原住民大哥，完全不用擔心。

阿俊說，當時就想趁年輕出外見世面，加上朋友說的好幾個人他都認識，於是就在未告知家人的情況下跟3個好朋友一起搭機出國，沒想到竟是去了柬埔寨做詐騙工作。到了金邊會合後，發現同梯共有8個台灣人，其中也有來自其他縣市的原住民。一開始手機、護照就要求「被保管」，上了麵包車後被載往偏避郊區的老舊公寓，一進門才發現裡面已經有2、30名成員。

阿俊說，休息2天後被要求開始上工，以「白富美」的角色設定上交友軟體認識歐美等先進國家的人，雖然自己英文不好，但當地幹部會教導使用翻譯軟體與對方對談，「很不會聊天」的他馬上就被盯上，在軍事化的管理之下，開始被體罰蛙跳、半蹲，甚至到後來拳打腳踢、電擊，雖然只是皮外傷，但獨在異鄉的孤獨無力感，讓他幾乎崩潰，「根本不是人待的地方！」

待了2個月後，由於實在受不了，阿俊因此向上反映，找到那位「幹部大哥」，表明想要回到台灣的想法，對方直接開出80萬元贖金的條件，經過一番斡旋，最後以60萬元成交，才總算脫離魔掌。

原住民立委伍麗華說「早在今年4月初，就已經接獲相關案件陳情，沒想到會越演越烈！」她接獲第一起案件是新竹一對夫妻檔，由於身體健康狀況不佳、經濟困頓，因此丈夫在高額薪水利誘下獨自前往柬埔寨，沒想到過去不久就接到詐騙集團開口索要80萬台幣贖金。

透過家人交付贖金，平安返台的22歲原民青年阿俊(化名)說，「很不會聊天」的成員會被盯上，被體罰蛙跳、半蹲，甚至拳打腳踢、電擊。（圖／讀者提供）

伍麗華說，接獲此案陳情後警覺事態嚴重，立刻組織跨部會協調會議，才發覺這些人蛇、詐欺集團都是在國內外互相勾結、接應，短期內就接獲10餘件赴柬埔寨打工遭詐案件，許多家屬手足無措上門尋求協助，宛如「人口販運搶救大作戰」，因此整理相關資料與資訊，邀集家屬與警政專業單位共同加入Line群組，提供排解疑難雜症與必要自保資訊協助，隨時有風吹草動就立即反映、處理。

伍麗華不捨指出，適逢畢業季，前往柬埔寨的受害者幾乎都是很年輕的孩子，這些遠赴他國的青年人生地不熟，也不敢單槍匹馬，反而形成「集體出團」的現象。許多被害人家屬通常經濟上較弱勢，若想救人就必須支付龐大贖金，可能因此衍生借貸問題，甚至在走投無路之下又會尋找地下錢莊借錢，讓情況變得更嚴重。

孩子幸運獲救的原民媽媽阿芬（化名）說，孩子可以平安回來，除了感謝天主也感謝相關單位幫助。「詐騙集團都會要他們從身邊朋友開始拉起，一個拉一個。」她呼籲族人平常一定要多加關心自己孩子的交友狀況，因為這次的案例與深刻經驗，讓她想對年輕人強調，「身邊對你最好的人，也可能是最危險的人。」

台灣警方調查發現，受騙出國從事詐欺相關工作的民眾，被集中在不見天日的園區內，甚至連家人親友都聯繫不上。（圖／讀者提供）

阿芬嘆氣無奈地說道，當初兒子跟家人說要到台北工作，沒想到竟是被朋友騙出國。兒子去到當地才知道，是被朋友騙去柬埔寨，強迫從事詐騙的工作，若不從就會遭到毆打或轉賣。經過求助胡志明市台北辦事處、外交部都遭拒絕，總統府也無回音，最終還是靠著國際刑警聯絡民間力量，才幸運被救回，呼籲身為父母的族人，平時就要多多關心注意孩子們。

資深刑警分析指出，原鄉部落居民情感連結度本來就比一般人高，偏鄉部落在地就業機會少，每逢畢業季、暑假就會有大批青年外出工作。而詐欺或人蛇集團則利用成員分享工作經驗，拍出許多出入高級場所、白花花現金、四處吃喝玩樂等影像，營造出輕鬆賺快錢、好吃又好玩的虛幻假象，加以介紹成員獎金分紅等誘因，才能拐騙一批又一批涉世未深的原鄉青年出國。

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