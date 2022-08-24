江宏傑在《全明星運動會》帶領的紅隊連輸3季，本季更誓言要帶領紅隊反敗為勝。而他除了演藝工作外，今年4月他籌備2年的桌球館也才在南港開幕，平日還要去合庫上班，身為單親爸爸的他，生活相當充實與忙碌。據時報周刊CTWANT連日觀察，江宏傑上、下班的時間非常固定，而平常一下班後，他就趕忙搭上高鐵離開台北回家，只是在8月16日這天，下班後的他卻夜奔去找好友賴晏駒（小賴），直到晚上10點都不見他離開。

江宏傑前往生活百貨挑選眉筆之類的物品。（圖／本刊攝影組）

8月16日傍晚6點半，遲了90分鐘下班的江宏傑，再度背著背包、拉著行李箱搭上公車；只是這次下車的地點並非剛剛是先前與紅隊團練的大同高中，而是台北市松山區。下車後的江宏傑先到一家生活百貨採賣，令人覺得奇妙的是，他居然在開架化妝品櫃買了像是眉筆之類物品，令人好奇是要自用還是送人？採買完畢後他又拉著行李箱，就近走入一間民宅，此時時間已來到晚上7點半。

下班後的江宏傑並未趕車回家，而是前往小賴的住所。（圖／本刊攝影組）

晚上江宏傑進出兩次小賴家拿餐點外送，從分量看得出應是兩人餐點。（圖／本刊攝影組）

晚間7點49分，江宏傑再度現身走出民宅拿餐點外送，此時他已換上白色的拖鞋，打扮看來猶如自家般的休閒，而不到10分鐘的時間，他又出來拿了第二次的餐點外送，而從江宏傑要用兩手去拿袋子裝滿滿的狀況來看，這次的餐點份量相當驚人與飽足。9點48分，這回現身的則是小賴，他拿著與江宏傑第二次外送相同的袋子出門丟垃圾，腳上的拖鞋也是與剛剛江宏傑穿的同款，當晚江宏傑拉著行李箱到訪，不知是否是為了隔天一早《全明星運動會》的錄影而借宿。

稍晚小賴拎著與外送食物相同的袋子去丟垃圾，腳上穿的拖鞋與先前江宏傑穿的一樣。（圖／本刊攝影組）

說起江宏傑跟小賴的好交情，兩人是因《食尚玩家》節目認識，小賴表示：「他（江宏傑）並沒有想像中難接近，因為我們有共同興趣，就是打《傳說》，幾乎都是每天玩，就像是戰友。」而去年他更邀江宏傑擔任自己YT頻道「一日飯局」單元的嘉賓，大聊同志話題。小賴除了猛誇江宏傑的型完全就是同志圈天菜，還逼問他如果有BL劇的邀約是否會願意接？江宏傑則禮貌性回覆要看尺度，還搞笑說：「費用很重要。」小賴也趁機自肥提出邀約，希望江宏傑可以擔任新歌MV的男主角，還要一起親嘴，礙於情勢的江宏傑更小賴被趕鴨子上架，最後兩人打勾勾蓋印章，訂下8秒親嘴之約。

江宏傑（中）曾與小賴（左）、阿樂到台南出外景大啖美食，也因此培養出不錯的交情。（圖／TVBS提供）

昔日桌球界金童玉女江宏傑、福原愛，兩人5年婚姻在去年7月終結。而福原愛於離婚1年後終於自日本返台探望家人，並帶著家人返回日本，先前還一同抽空暢遊東京迪士尼。不同於前妻感情早就進入新的章節，江宏傑先前出席活動時透露仍是單身，雖說自己不排斥發展新戀情，但卻給了10年的寬限期，「可能10年後再談感情，等我真能顧好自己事業，狀態回到正常，現階段先把自己準備好，自己準備好的話，我覺得就可以等待下一個人，也覺得事業上面要再加強一點。」

曾是神仙眷侶的江宏傑與福原愛，去年結束5年婚姻，但因家事紛擾仍常登上媒體版面。（圖／翻攝自江宏傑臉書）

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