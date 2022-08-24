吳姍儒（Sandy）今年1月和交往5年的設計師男友王先生完婚，正值新婚的2人，日前被時報周刊CTWANT直擊在外頭約會，小倆口全程十指緊扣，一刻也分不開，相當甜蜜。

小倆口十指緊扣，吳姍儒身上的薄紗上衣隱約可見白嫩腰內肉。（圖／本刊攝影組）

八月二日深夜十一點半左右，本刊在台北市臨江街夜市附近巧遇Sandy和老公王先生，身穿透明薄紗上衣的Sandy搭配格子褲，隱約可見白皙的腰腹，老公王先生則是一身黑色系的上衣加短褲，夫妻倆一黑一白的裝扮十分顯眼，讓人不禁對他們行注視禮。接著2人一路十指交扣，從夜市旁走進一處大樓的停車場取車，而王先生原本的賓士休旅車換成了國產品牌，顯得有些低調。約莫十一點半，車子駛進位於台北市大安區的知名豪宅新家，才結束這趟短暫的小約會。

吳姍儒肩上揹著疑似是要價二十多萬的香奈兒包，與她白皙的肚肚一樣顯眼。。（圖／本刊攝影組）

Sandy婚後肚皮動靜一直是外界關注焦點，先前她曾被網友懷疑有孕3個月，讓她無奈發文澄清，「如果我真的有了，會在那邊不小心被大家發現嗎？沒有就是沒有到底是想怎樣」，她認為，自己的身體、人生、規劃和過程，「都是我的okay？」日前二妹Vivian早一步懷孕，她也重申身上有代言，「我沒辦法有任何進展」，現有做好避孕，規劃35歲前懷孕生子。

還在新婚階段的吳姍儒與老公不時會曬恩愛，相當甜蜜。（圖／取自吳姍儒IG）

（禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒 飲酒過量害人害己）

更多 CTWANT 報導