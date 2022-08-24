台南員警凃明誠和曹瑞傑遭林信吾殺害，震驚全國，也讓警察用槍時機與廢死問題再度成為焦點，廢死聯盟更因持續救援涉及教唆小弟殺害警察的角頭老大王信福而被灌爆臉書，對此廢死聯盟也做出回應，表示不會針對進行調查中的案件做出評論，但強調王信福案是冤案。

廢死聯盟23日晚上11點半在臉書PO文，強調聯盟不會針對調查中、進行中的案件做任何評論，不希望在事實真相尚未釐清前輕易評斷大眾都不確知的事情。但多家媒體報導討論到王信福案，必須做出回應。

廢死聯盟指出，王信福案沒有科學證據，現場槍枝也沒有王信福指紋，九卷警方偵詢的錄音帶遺失，甚至連開槍的都並非王信福的小弟，僅靠警方拼湊的自白，證據不足，主犯恐另有其人，跟蘇建和案為同樣結構的冤案，因此一直是過去數年救援的焦點。

廢死聯盟表示，很多人疑惑類似王信福案的案件，怎麼可能會抓錯人，但事實上這次殺警案，事情尚未明朗，就有無辜的人被指證轉分享，許多人更說出開槍也沒關係，廢死聯盟說，大眾在緊張焦慮的情況下，會急於要找替罪羔羊，死刑就是很方便的情緒出口。

廢死聯盟說，多殺一個冤枉之人，不會對殉職員警有任何幫助。呼籲大眾冷靜對待此事，好好處理殉職員警的事件，並幫助其家人走上療癒之路，才是解決事件的方法。​