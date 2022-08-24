籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）的轉隊風暴，最後以球團的全面勝利告終，總管馬克斯（Sean Marks）24日聲明在與老闆蔡崇信、杜蘭特、總教練納許（Steve Nash）等各方陣營商討之後，同意「攜手邁向2002-03球季，建立一支能夠帶回總冠軍的球隊。」

這次風暴的起點是明星控衛厄文（Kyrie Irving）沒有續約成功，想要轉隊但是又行使了最後一季球員選項。在厄文提出離隊想法之後隨即點燃杜蘭特的轉隊念頭，杜蘭特甚至與籃網老闆蔡崇信攤牌，提出他的留隊條件是「開除總管馬克斯與總教練納許」，逼迫籃網在杜蘭特與管理層之間做出取捨。

不受杜蘭特的威脅，老闆蔡崇信公開力挺馬克斯與納許，事實上就如一些球評分析，杜蘭特沒有什麼可以威脅籃網的籌碼，除非他肯自毀形象學西蒙斯（Ben Simmons）那樣徹底擺爛。

另一方面，籃網也苦於賣不掉杜蘭特，他身上還有4年合約，球團絕不甘心降價賣出，加上杜蘭特又只想去強隊，結果兜了一圈是「有行無市」。對於杜蘭特而言，如果無法前往有實力挑戰總冠軍的隊伍，還不如繼續留在籃網，各方都在缺乏更好選項的情況下達成共識。