台灣房價居高不下，導致買房壓力沉重。一名網友表示，身邊許多8年級生都結婚買房了，而且不少人買上千萬的房子，讓他很驚訝，也很好奇為何8年級比7年級強那麼多。貼文引起網友討論，不少人認為大多已經買房結婚的人多在科技業工作、年薪百萬，頭期款又有爸媽助攻支援，加上比7年級生更敢衝，因此就砸錢進去買了。

一名網友近日在PTT上發文表示，身邊的8年級生幾乎都結婚了，而且一個比一個還敢買房，還都買上千萬的房子，薪水有可能是因為從事科技業的關係，幾乎都有百萬年薪，所以扛房貸完全沒問題，而現在連8年級尾的人也開始結婚，到底為何8年級比7年級強那麼多？

網友看了紛紛吐槽說，8年級生到底強不強不知道，但會投胎的人蠻多的，很多8年級生買房頭期款都是靠爸媽，如果沒有爸媽支援的，很多人都還在租房子和單身。「8年級很強（X) 選對爸媽會投胎（O)」、「我80的身邊朋友買房多數都是靠父母贊助頭期」、「8年級就是5、6年級生開小帳在玩啊」、「爸媽有錢生得少」。

許多8年級生回應說，「8年級比較衝，我覺得身邊朋友都挺勇敢能吃苦」、「8年級心態真的優於7年級的仇女肥宅，他們比較積極面對問題，有時都覺得蠻勇敢的」、「8年級比較敢衝、在職場上也敢爭取應有的權利、能力不足也會自己補強。反觀七年級頭的，很多都把不順遂怪給政府」。