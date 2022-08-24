台南警員凃明誠、曹瑞傑22日在執行勤務時遭刺殺身亡，經警方全力追緝後，23凌晨4時許將兇嫌林信吾逮捕歸案。此案不僅讓總統蔡英文臉書被灌爆，更引發社會對死刑的討論。一份最新網路民調顯示，高達52.5%的民眾認為目前治安非常不好，更有76.6%認為殺警刑責應加重，可見台灣人對當前的不滿恐衝擊年底大選。

《Yahoo奇摩》23日起進行網路民調，截至今日（24）早上7時30分，已有19100人參與投票。詢問「你對目前的治安看法是？」認為非常不好的民眾有52.5%、不太良好25.7%、還算良好15.5%、非常良好3.9%、不知道／沒意見2.4%。

針對「刑法第135條第4項規範，若殺害依法執行職務的公務員，處無期徒刑或七年以上有期徒刑。網路聲浪認為殺警刑責應加重，你的看法是？」認為非常贊成的民眾有76.6%、還算贊成10.5%、非常不贊成5.1%、不太贊成4.1%、不知道／沒意見3.7%。

至於「你認為應該加強哪些面向來保護執勤員警？（複選）」前五名則分別是：防衛武器64.6%、用槍教育63.6%、敵情觀念44.5%、巡邏人力36.8%、支援網絡26.4%。