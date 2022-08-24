安格(6684)、展匯科(6594)公告，因有重大事項待公布，故今(24)日將同步停牌暫停交易一日，待重大訊息公布後，再申請恢復交易。由於兩家公司都為安國(8054)所屬子公司，且均為高速傳輸相關IC設計，故市場猜測，雙方的彼此收購或者是換股等合作機率大，但一切仍待今日重訊揭曉。

安格、展匯科均為安國旗下子公司，皆從事高速傳輸介面相關IC，安國分別持股安格、展匯科19.58%、49.99%的股權。

安格成立於2010年10月，主要供應多媒體視訊轉換控制晶片，主要產品包括視訊轉換晶片、高速訊號處理晶片及USB Type-C視訊轉換晶片。展匯科成立於2015年8月，主要經營電腦與行動周邊控制晶片，產品多為HUB、記憶卡讀取晶片，以及影像處理器ISP相關。

本次兩家公司同時停牌，市場認為，雙方由於同屬安國旗下，不排除有整併機會，但終究仍須靜待今日的重訊公布。