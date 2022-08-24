安格(6684)、展匯科(6594)公告，因有重大事項待公布，故今(24)日將同步停牌暫停交易一日，待重大訊息公布後，再申請恢復交易。由於兩家公司都為安國(8054)所屬子公司，且均為高速傳輸相關IC設計，故市場猜測，雙方的彼此收購或者是換股等合作機率大，但一切仍待今日重訊揭曉。
安格、展匯科均為安國旗下子公司，皆從事高速傳輸介面相關IC，安國分別持股安格、展匯科19.58%、49.99%的股權。
安格成立於2010年10月，主要供應多媒體視訊轉換控制晶片，主要產品包括視訊轉換晶片、高速訊號處理晶片及USB Type-C視訊轉換晶片。展匯科成立於2015年8月，主要經營電腦與行動周邊控制晶片，產品多為HUB、記憶卡讀取晶片，以及影像處理器ISP相關。
本次兩家公司同時停牌，市場認為，雙方由於同屬安國旗下，不排除有整併機會，但終究仍須靜待今日的重訊公布。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。