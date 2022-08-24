台灣證券交易所表示，由國泰投信經理之國泰新中國傘型證券投資信託基金之富時中國A150ETF證券投資信託基金（00743）受益憑證，將自今年9月29日起下市。
證交所指出，由於該基金已達最近30個營業日淨資產價值平均值低於新臺幣1億元終止信託契約標準，國泰投信向主管機關申請終止該信託基金信託契約並獲得核准，已符證交所「營業細則」第50條之2終止上市規定。
在9月29日ETF終止上市日前，投資人仍可於集中交易市場買賣。而終止上市後，國泰投信將持續辦理投資人服務事宜。
台灣證券交易所表示，由國泰投信經理之國泰新中國傘型證券投資信託基金之富時中國A150ETF證券投資信託基金（00743）受益憑證，將自今年9月29日起下市。
證交所指出，由於該基金已達最近30個營業日淨資產價值平均值低於新臺幣1億元終止信託契約標準，國泰投信向主管機關申請終止該信託基金信託契約並獲得核准，已符證交所「營業細則」第50條之2終止上市規定。
在9月29日ETF終止上市日前，投資人仍可於集中交易市場買賣。而終止上市後，國泰投信將持續辦理投資人服務事宜。
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