「馬鞍」颱風今天逐漸進入東沙島海面，同時也是「馬鞍」離台灣最近的時候，外圍環流影響台灣，水氣不斷靠近，氣象局今早發布台東縣、屏東縣大雨特報，有局部大雨或豪雨發生的機率，注意瞬間大雨及雷擊，南部和東部也有機會下雨，北部、中部以午後陣雨為主。另外，第10號颱風「蝎虎」已增強成中颱，位在日本東方海面，距離台灣遙遠沒有影響。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，第9號輕颱「馬鞍」已在呂宋島西北方海面，朝西北西、今經東沙島附近，明（25日）午撲向廣東。第10號中颱「蝎虎」在日本東方海面，偏北轉北北東移動，已增強為中颱，颱風眼非常明顯；兩颱對台皆無威脅。

馬鞍颱風往西北西方向，朝廣東前進。(翻攝自氣象局)

日本東方海面的蝎虎颱風已增強成中颱，颱風眼已打開，目前向北進行，對台無影響。(翻攝自氣象局)

吳德榮表示，今天（24日）受「馬鞍」颱風外圍環流影響，花、東及高屏有明顯降雨，中部、北部仍偏熱、下午起亦有局部短暫陣雨的機率；台灣附近海面風浪增大，應注意；氣溫方面，北部24至36度，中部25至35度，南部24至34度，東部24至35度。而氣象局稍早已針對屏東、台東發布豪雨特報。

吳德榮說，明天（25日）東半部及南部仍有局部短暫陣雨的機率，北部、中部午後對流旺盛，有局部陣雨、雷雨；各地氣溫略降。

吳德榮說，周五、六（26、27日）台灣附近盛行弱西南風，天氣偏熱，上半天晴時多雲，午後山區及部分平地有局部陣雨或雷雨。周日（28日）轉微弱東北風，北台灣氣溫略降、稍轉涼，有局部短暫雨；中南部山區及部分平地午後有局部陣雨或雷雨。下周一、二（29、30日）天氣偏熱，上半天晴時多雲，午後山區及部分平地有局部陣雨或雷雨。