國軍高階政戰將領10月1日將有一波大幅度的人事異動，國軍將出現史上首位女性中將。軍方人士消息指出，現任政治作戰局長簡士偉中將，將於9月底提前退休，目前已確定由現任陸軍司令部政戰主任楊安中將接任，而現任政戰局副局長陳育琳，也確定接晉升中將，接任楊安遺缺，成為國軍史上首位女性中將。

據了解，原本現任政戰局長簡士偉今年4月就要提早退休，原本就規劃楊安接任政戰局長，而由當時原本擔任政戰學院院長的陳育琳少將晉升中將，接任陸軍司令部主任。

但是簡士偉受到高層慰留，因此一度打壞這項人事案，楊安仍繼續擔任陸軍司令部主任，而陳育琳則由政戰學院院長，接任政戰局副局長，創下女性擔任政戰局副局長最高職位，使得成為第一位女性中將的機會仍要等到年明年，才有機會，但因簡士偉提早退休，這項人事案又因此提前。

就政戰女性軍官而言，陳育琳從軍之路都像在為女同袍打前鋒，每個新職都是女性軍官的首例。她是第1位接任外島政戰主任、第1位接任軍團級政戰主任，以及第1位接任政戰學院（政戰學校前身）院長的女將軍，更是第一位女性政戰局副局長，未來10月接任陸軍司令部政戰主任也是首例

據了解，政戰局副局長向來由資深政戰少將接任，因此陳育琳留下的遺缺，將可望由目前最資深的78年班政戰少將人選中出線。