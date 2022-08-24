台南警員凃明誠、曹瑞傑22日在執行勤務時遭刺殺身亡，經警方全力追緝後，23凌晨4時許將兇嫌林信吾逮捕，此案也引發社會對死刑的討論。擁有台灣、美國雙律師資格的國民黨立委李貴敏表示，民進黨現在為討好憤怒的民眾，喊希望判殺警犯死刑，但事實上法官判了會被圍攻，加上政府也不執行，法官根本不敢去判死刑。

李貴敏昨日（23）在臉書發文表示，台南兩位員警不幸殉職，大家心情都很難過和憤怒，但官員的眼淚、哽咽有什麼好看？所有國家行政資源都在官員手上，所有資源、法令、規定其實都已經有，都可因應，問題出在政府沒有去做，沒有任何因應準備，更沒有滿足人民知的權利，終於釀成悲劇。

李貴敏質疑，民進黨人士現在也搶著討好憤怒的民眾，出面喊希望判處殺警犯死刑。但現在還有30幾個死刑犯，為什麼不執行？刑法上不是沒有死刑的規定，但法官判了會被圍攻，加上政府也不執行，哪個法官還敢去判死刑？

不僅如此，李貴敏再質疑，憲法保障人民知的權利，結果有人從外役監逃逸，政府卻不公布正確訊息？如果事前讓大家都知道，警方可以有準備，民眾也可以準備。但政府就是不在乎民眾知的權利，甚至話術治國，居然把逃逸說成逾期未歸，最後釀成悲劇，這不是荒唐嗎？

針對上述亂象，李貴敏直言，官員現在只關心大內外宣，所有信息都是選擇性公布，要讓民眾知道的再講，否則就一切保密甚至全力掩飾，製造治安良好的假象；長此以往，受害者、受害家屬的人權根本沒人會關心。