持刀殺害2名員警的兇嫌林信吾落網後，過去資料也逐漸被警方查出，發現他原本是明德外役監的受刑人，日前返家探視後逾期未歸，已在外逃竄1周，外役監的相關規定也引起各界質疑。國民黨台北市議員徐巧芯指出，外役監條例的最近一次修法發生在2020年，當時民進黨立委邱志偉等人提案放寬遴選資格，隨後民進黨以人數優勢霸氣通過。

徐巧芯昨（23）日在臉書表示，林信吾殺警案爆發後，各界開始檢視外役監的相關規定及資訊，如PTT網友就針對外役監條例的歷史進行討論，她也因為感到好奇的關係，就上網搜尋了一下相關紀錄，發現最近一次針對外役監條例修法，發生在2020年。

在2020年的修法之前，《外役監條例》第四條規定中的遴選資格，本明訂「累犯不論前案情節輕重，一概排除於外役監遴選資格之外」，但邱志偉等人參酌司法院大法官解釋第七七五號，認為應視累犯個案情節斟酌刑罰之要求，誠有違反比例原則之虞；加上現代國家刑罰目的係以促使受刑人回歸社會生活為原則，因此提案放寬外役監受刑人遴選資格。

徐巧芯指出，其他政黨雖然也針對此條例修法提出不同的版本，但最後的結果仍然是「党（黨）依照人數優勢霸氣通過囉！」

不過徐巧芯也說，她提出的僅是最近一次的修法紀錄，而若要與此次爆發的殺警案一同討論，則要考慮是否需回到更過去的版本，限制暴力犯罪不得申請移入外役監。

2020年3月3日，民進黨立委邱志偉、許智傑、趙天麟、邱議瑩提案，陳明文、陳歐珀、高嘉瑜、劉世芳、賴瑞隆、余天、管碧玲、陳瑩、吳琪銘、吳玉琴、李昆澤、林宜瑾、鍾佳濱、邱泰源連署，針對《外役監條例》第四條規定中的遴選資格進行修正。