廣運(6125)受惠中美貿易戰台商大舉回台投資及COVID-19疫情，業者紛紛對高度智慧自動化需求勁揚，舉凡在各類中大型公共工程、一般產業工廠智慧製造、智慧立體化生產線及高密度倉儲物流等都有重大工程承作佳績；廣運更在新倉儲物流方面，常溫及低溫冷鏈設備持續獲客戶肯定，涵蓋客戶有全聯、蝦皮、中華郵政、遠雄港、酷澎、宅配通、Momo、Pchome、新竹物流、捷盟(康是美)及統昶等，目前訂單已排至2023年底以後。

廣運今起參加為期4天的2022台北國際自動化工業大展，今年參展以「多溫層物流中心與智慧倉儲整合解決方案」為展出技術主軸。廣運液冷監控主機(CDU)、水冷板(Cold Plate)及分歧管等陸續通過Intel的國際認證，並在今年Computex Taipei參展中，以「櫃內式液冷監控主機(CDU)」獲Best Choice Award競賽得獎。

廣運為客戶打造多溫層物流中心技術，導入在負25°C的低溫環境下，透過自動化設備的氣簾的溫層隔離技術、存取機的自動補貨系統等，創造出人員更好的工作環境，滿足更多客戶對冷鏈物流技術的自動化設備及物流服務。廣運表示，受惠中美貿易戰台商大舉回台投資及COVID-19疫情，業者紛紛對高度智慧自動化需求勁揚，舉凡在各類中大型公共工程、一般產業工廠智慧製造、智慧立體化生產線及高密度倉儲物流等都有重大工程承作佳績。

廣運主要的事業包括除熱傳事業外，還有半導體。在半導體方面，目前成功開發出第三類半導體碳化矽(SiC)長晶製程設備，並朝大尺寸長晶設備技術持續推進。廣運子公司太極(4934)於2018年底成立SiC事業群，並於2020年正式獨立為盛新公司。盛新公司甫於7月增資7百萬股，每股現增100元，完成募資7億元，主要募資對象為策略投資人，增資後股本5億元，盛新材料前三大持股為太極47.7%、鴻元國際(鴻海)10%及廣運(6125)8.8%。

廣運今年上半年合併營收約25.4億元、年21.7％；毛利率18.14%，歸屬母公司業主稅後淨利2.79億元，稅後EPS 1.13元，8月初已發放公積現金股利1.61306063元。

廣運7月單月合併營收5.11億元，較去年同期2.97億元，成長72.28%；今年前7月累計合併營收30.7億元，較去年同期23.8億元，年增28.93%。