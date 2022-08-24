金管會統計，防疫保單2022年截至22日理賠金額達534.07億元、周增達58.81億元，疫苗保單理賠金額達121.64億元、周增達18.43億元，雙創今年單周次高，均達今年保費收入逾12倍。合計防疫雙險今年已理賠達655.72億元、周增達77.24億元。

金管會統計，目前市面上已無防疫保單產品銷售，防疫保單今年截至22日合計承保件數467.95萬件、周增4.08萬件，保費收入44.38億元、周增0.27億元，較前周新增5.31萬件、1億元減少。

不過，防疫保單今年截至22日理賠件數達143.02萬件、周增達14.81萬件，理賠金額達534.07億元、周增達58.81億元，較前周新增10.7萬件、57.34億元再度增加，改寫今年單周次高，續處於理賠高峰期。累計理賠金額已達今年保費收入的12.03倍。

至於保障施打後出現不良反應可能的疫苗保單，目前市面上僅剩2家產險銷售2張、1家壽險銷售1張。今年截至22日承保件數236.9萬件、周增2.5萬件，保費收入10億元、周增0.07億元，較前周新增3.03萬件、0.09億元減少。

而疫苗保單今年截至22日合計理賠件數28.79萬件、周增達4.65萬件，理賠金額達121.64億元、周增達18.43億元，較前周新增2.9萬件、16.43億元再度增加、改寫今年單周次高，亦處於理賠高峰期。累計理賠金額達今年保費收入的12.15倍。