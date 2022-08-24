國家發展委員會澄清周二就媒體報導「國發會違背法令協助成立私募股權公會，並強迫業者加入」乙事，嚴正表示絕非事實，係有人假冒員工提供錯誤資訊，請勿以訛傳訛，影響產業發展。國發會澄清說明如下：

一、國發會遍查人事系統，該人並非該會退休或離職員工，且內容通篇拼湊錯誤資訊。媒體引用此種假冒員工名義且非事實的爆料做成新聞，未善加查證，國發會表示遺憾。

二、依國發會組織法第二條，國家發展委員會本就掌理「產業發展政策之綜合性規劃」，研訂有助國內產業發展相關規範。故依此訂定私募股權基金相關要點，引導民間充裕資金投入策略性產業，使其擁有更豐沛的發展動能，加速我國產業的轉型升級。此作法完全合法，且符合本會政策協調之定位。

三、金管會保險局於2022年1月修訂「保險業投資創業投資事業、私募股權基金及其他有限合夥事業自律規範」，其中規定創業投資及私募股權業者如需向保險業募資，需加入公會並簽署自律公約，以管理投資風險。國發會並未要求設立私募股權公會，亦非核准公會成立之主管機關，此實屬烏龍爆料。至於相關業者依金管會規範而籌組公會，國發會表示尊重且樂觀其成。

四、值此我國產業面臨數位轉型、淨零排放及供應鏈重組等重大課題之際，引導國內資金投入策略性產業是國家整體重要政策，需政府和民間通力合作。希望外界勿以錯誤資訊，延宕產業發展及全方位的轉型與升級。