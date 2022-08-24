櫃檯買賣中心放寬興櫃戰略新板合格投資人資格條件，即日起將戰略新板法人資格條件修正為專業機構投資人及「具兩年以上證券交易投資經驗之法人」，自然人合格投資人資格條件中財力證明之門檻，由「一千萬元」修正為「五百萬元」。

櫃買中心興櫃戰略新板自去(110)年7月26日起開始交易以來，已吸引愈來愈多投資人關注並參與交易，今(111)年截至8月22日戰略新板股票日均值及日均量分別較去年成長32.81%及103.58%，成交量值均有大幅提升。

櫃買中心表示，考量法人具備較高風險承擔能力，而自然人之合格投資人需具備2年以上證券交易經驗，且在初次買進戰略新板股票前需簽署戰略新板風險預告書，並經證券商進行適格性審查，因此目前針對合格投資人已有相當之風險管控機制，故自即日起將戰略新板法人資格條件修正為專業機構投資人及「具兩年以上證券交易投資經驗之法人」；而自然人合格投資人資格條件中財力證明之門檻，由「一千萬元」修正為「五百萬元」，藉由放寬戰略新板合格投資人資格條件，讓更多投資大眾有機會參與戰略新板交易。