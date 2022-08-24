台南是台灣著名的美食之都，今年首度納入米其林評比，就有27間店獲得米其林必比登的推薦，引起在地人討論，不少人先是鬆口氣說，好險愛吃的店沒上榜，要不然又會被觀光客擠爆。不過，其中一張蚵仔煎照片，卻引起台南網友熱烈討論，不少人看傻直呼， 我們台南有這道菜？這是披薩吧？

米其林必比登的評分條件之一為「物超所值」，2022年米其林指南必比登推介名單出爐，身為美食之都的台南首度納入評比，就有27間店入選，成為全台新入選店家最多的城市。

不少台南網友看了鬆口氣說，好險必比登推薦的都不是在地人愛的店家。「看完這個名單，身為台南人覺得好安心」、「超過九成都是觀光客的店，還好沒有我的口袋名單」、「身為台南人，對這名單感到欣慰，中午買飯終於不用排隊了」。

而米其林指南也在臉書上PO出台南入選店家的照片，其中一張照片是國民小吃「蚵仔煎」，卻慘遭台南人無情吐槽，因為這道蚵仔煎的蚵仔和粉漿竟然完全分開。「這啥？ 我們台南有這道菜？」、「蚵仔外露的蚵仔煎」、「最莫名其妙的一家，台南人看到真的都傻眼」、「這是披薩你知道的！」另有網友笑說，現在大家終於能理解義大利人看到披薩上面放鳳梨的心情了。