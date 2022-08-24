臉書網友留言。（圖／截自蔡英文臉書）

臉書網友留言。（圖／截自蔡英文臉書）

台南警員凃明誠、曹瑞傑22日在執行勤務時遭刺殺身亡，經警方全力追緝後，昨日（23）凌晨4時許將兇嫌林信吾逮捕歸案，總統蔡英文臉書也被憤怒民眾灌爆。蔡晚間再度發文表示，她已赴台南向兩位殉職員警的家屬哀悼並致歉，至於該修法的要立刻修法，該檢討的要立即檢討，務必在最短時間內避免憾事再發生。此文卻再度點燃網友怒火，湧入留言嗆蔡就是不敢講「執行死刑」四個字。

蔡英文昨日晚間8時26分在臉書發文表示，台南發生的殺警案，在警政單位不眠不休查緝下，於今天凌晨將嫌犯逮捕到案。她當日下午也到台南，向兩位殉職員警的家屬，致上最深的哀悼之意。

蔡英文指出，案發後她便指示行政院和相關部會，不但要依法嚴查嚴辦，更要推動警械使用條例加速修法，持續強化警察同仁執勤所需要的設備，並同時通盤檢討外役監標準。蔡強調，該修法的，立刻修法；該檢討的，立即檢討，務必在最短時間內，強化警察執勤安全，避免憾事再發生。

此文湧入超過6100人留言，除部分綠營同志及支持者外，多數都是批評聲浪。網友紛紛留言：「寫那麼多，就是不敢講『執行死刑』四個字」、「死刑要執行，只會震怒、只會檢討是沒用的，二天新聞就過了，然後家屬是一輩子的痛」、「為什麼我們要繳交納稅錢給國庫去養一批死刑定讞的人」、「『執行死刑』四個字就好」、「今天公祭，明天忘記，開始拚選舉」、「鐵路警察殉職也演這齣，然後呢？事情改善了嗎？」