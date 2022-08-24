針對高齡化趨勢，關西六福莊推出專為銀髮族群打造的「喘息旅遊住房專案」，標榜從安排行程開始，到餐點選擇、現場陪伴遊玩，都有最細心專業的「旅遊規劃師」與「圓夢管家」服務，專案包含入住愛心房一晚，包含早餐、晚餐、六福村2日入園手環、圓夢管家服務1次，3人價格13,900元起+10%，另再加碼專屬優惠，若加購官網上任一住房專案(限1間)，單筆訂單享免1成服務費禮遇。

全球高齡化趨勢蔓延，在現代社會中，祖父母在家庭中的重要性及功能也日益顯著，六福旅遊集團提醒，今年8月28日為「祖父母節」，孝親民眾可以帶著家中長輩一起到關西六福莊出遊度假。

六福旅遊集團近年積極布建樂齡觀光產業鏈，鎖定50歲以上樂齡族，結合內外部資源，匯集服務設計師、職能治療師、樂齡活動策畫專家、動物、音樂、藝術輔療專家等各界專家，組成旅遊規劃師及圓夢管家服務團隊，共同量身打造出獨有的「喘息旅遊住房專案」。

六福莊表示，凡入住「喘息旅遊住房專案」，皆提供專業旅遊規劃師服務，從打電話訂房時，就能依照入住需求提供行程建議、協助規劃客製化安心行程，抵達現場後，還有最貼心的圓夢管家現場陪伴遊玩、並依照現場需求提供相對應的協助，讓家庭出遊玩得快樂又安心。針對年長者的飲食習慣，主廚精心設計的樂齡客製餐點，早餐、晚餐皆可選擇樂齡健康餐點，並可客製化調整口味。若想體驗更多家庭互動，也可再加購「療癒的動物探索體驗」、「六福村專屬嚮導服務」、「藝術療癒共創活動」等，留下更多全家的出遊回憶。

看好近年固定出國旅行的樂齡族將會把旅遊需求轉到國內，相較於行程緊湊的超值行程，樂齡族經過數十年累積，有著穩定的經濟能力，追求優雅樂活、定點深度探索、精緻服務等旅遊體驗，除了「喘息旅遊住房專案」外，還有「台三線 樂遊假期專案」、「活力樂齡超值住房專案」等，雙人9,500元+10%，都是發揮飯店在地優勢，為樂齡族群打造的獨特遊程。