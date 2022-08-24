數位中介法惹議急喊停？ 蘇貞昌：沒共識不推動

NCC推動《數位中介法》引起各界砲轟，行政院長蘇貞昌昨(23日)受訪指，「像數位中介法這種沒有共識的法案，政院不會支持繼續推動。」。此話一出，引發網友熱烈討論，不少人酸這都是為了怕丟掉選票，「現在說不支持，天曉得選後會不會又強推」。

蘇貞昌表示，過去因私密、隱私照片的外流，以及保護兒少，和假訊息的氾濫，為國人所痛心，並且各黨派都有如何防範的修法建議，不過像數位中介法這種沒有共識的法案，政院不會支持繼續推動。

對於蘇貞昌的說法，引發不少網友在《LINE TODAY》相關報導底下熱烈討論，有超過250則留言，有人就說「嗯～他的話簡單的說就是，選前不宜強行推動，選後再來強推硬幹給它過」、「那就針對偷拍盜錄等違法行徑立法就好了啊，草案內容全是箝制言論，根本暗渡陳倉」、「此刻不宜 選完你們等著瞧」、「行政院不支持推動但選後總統行政命令直接通過」、「現在說不支持，天曉得選後會不會又強推」、「為了選舉先雙標，選舉後呢」。

另外有網友在本網相關報導底下表示，「咦？NCC不是獨立單位嗎？關蘇啥事？言下之意是行政院主導NCC來推中介法？」「不可信」。