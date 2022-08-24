雖然第二季MSCI世界指數、那斯達克綜合指數、標準普爾500指數與美股半導體相關的洲際半導體指數有下跌一、二成的幅度，但第三季以來市場利空鈍化，具有主題性的科技股題材更顯投資價值，半導體族群無論是企業獲利面與需求面上的持續成長，挹注反彈動能，像是洲際半導體指數第三季以來走揚逾16%，也比那斯達克綜合指數上揚逾15%、標準普爾500指數走揚逾11%的表現更佳。

以台灣5檔半導體相關ETF來看，7~8月初，00911的反彈力道優於其他4檔。兆豐洲際半導體ETF基金(00911)研究團隊指出，全球晶片與半導體需求量仍維持短缺，根據科研機構預估，今年全球半導體產業資本支出累積近2000億美元，多數是企業投資規模，包含蓋晶圓廠、半導體技術研發等，像是車用晶片大廠安森美也持續擴廠增產，透過管控碳化矽等製造供應鏈，對於電動車、電動車充電設施等的關鍵元件，追求供應需求量的更大化，有助半導體題材利多續行。

兆豐洲際半導體ETF基金追蹤洲際半導體指數，成分股多以全球龍頭半導體產業為主軸，像是美國的高通、英特爾、輝達、安森美，荷蘭商的艾斯摩爾、恩智浦及台灣的台積電、日月光等，不僅篩選評價面較具未來發展趨勢的個股，透過一年四季調整權重，強化調節彈性，可謂費城半導體指數的升級版。