和潤企業(6592)周二法說會，上半年資產報酬率(ROA)2.63%，股東權益報酬率(ROE)15.50%，雙雙較去年同期成長。而台灣升息影響，拉低毛利率，短期仍有下降空間，但公司已反映價格，後續仍可望回升。

和潤資本籌措能力強健，支持業務成長動能，金融機構往來概況，總授信額度2791億元，總動撥金額1867億元，動撥率67%。

和潤企業今年上半年營運成果，合併承作金額(新車、中古車及設備之分期及租賃業務之貸放金額)穩健成長，台灣731億元、年增27%，大陸受到封控影響，承作金額116億元、年比略降1%，合計合併承作金額847億元，年增22%。

和潤上半年承作金額架構，台灣承作金額為731億元，其中新車比重降至24%、中古車略升至47%、設備(含重車)略降至13%、機車(含重車)升至16%。而總體合併承作金額為847億元，年增22%，其中機車(含重車)降至65%比重、設備(含重車)降至21%、車輛則升至14%。

今年上半年合併稅後淨利也持續穩定提升，合併稅後淨利19.9億元，年增22%，EPS升至3.47元。而毛利率因升息影響而下滑，下半年毛利率展望，公司已逐步反映價格，雖短期仍有下降空間，到時候可望有轉折，甚至回升。

和潤上半年TOYOTA及LEXUS登錄市占合計達35.7%，TOYOTA為30.7%，LEXUS也有5.0%水準。近年新車市場分期占比穩定於40%以上。

和潤合併財務指標，應收帳款淨額包含與銀行合作辦理新車及中古車融資貸款業務之應收淨額，上半年合併應收帳款淨額2131億元，年增24%；其中和潤應收帳款淨額1884億元，年增23%。

和潤應收帳款品質，公司政策為繳款逾期31天以上之應收帳款視為延滯，延滯率從去年上半年的0.85%降至今年上半年0.83%，比去年同期更為改善。

和潤今年上半年營收106.5億元，年增27%，其中利息收入占59%，較去年同期略升，融資租賃收入略降至12%、營業租賃收入19%、銷貨收入4%、勞務收入6%。

和潤上半年資產報酬率(ROA)2.63%，較去年同期略升；股東權益報酬率(ROE)15.50%，也較去年同期成長。

延滯率方面，台灣約0.6，與去年持平；大陸因為封控影響，目前約2.5-3，5、6月曾最高達到6，目前已降到3以內。

提存率部分，台灣維持1%，大陸3.4%，和潤依據過去5-7年歷史紀錄與觀察未來展望來做變動，對未來持續研擬，針對封控影響屬於一次性的，現階段大陸也已回到封控前狀況，公司目前並未再多做提存增加變動。