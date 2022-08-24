國內某大知名半導體公司一名已婚專案經理阿華(化名)與女課長小蘋(化名)發生婚外情被抓包，小蘋丈夫在妻子手機中發現2人曖昧對話紀錄，並互稱「螞蟻、糖果」，甚至以「big day」記錄發生性行為的日期，2人短短5個多月共發生42次性行為，氣得提告求償800萬元。台中地院認為2人年薪皆超過百萬元，判決2人應連賠償120萬元，可上訴。

判決指出，阿華是該家公司的經理，小蘋則是同單位的課長，兩人發生婚外情時均各自為已婚身分且育有子女。

小蘋丈夫在判決書中主張，某天全家回南部老家過夜，晚上他覺得妻子似乎有外遇，於是趁妻子和小孩睡覺時，把手機拿到樓上書房，輸入密碼看了她的手機，在LINE對話紀錄中發現妻子與阿華互稱「螞蟻、糖果」，內容提到2人有擁抱等肢體接觸及公司附近多家汽車旅館。甚至以「big day」代稱發生性行為的日期，還有「今天有開心嗎」、「有啊」、「今晚氣氛不錯」等曖昧對話。妻子的秘密日記中甚至記載2人從109年4月到9月間共發生42次性行為。

小蘋丈夫表示，當天晚上就把該內容跟通訊軟體LINE對話紀錄傳到自己的手機，再把顯示傳送檔案的訊息刪掉，因為不想讓其發現。最後怒向2人求償800萬元。

小蘋、阿華均辯稱2人只是同事關係，手機對話紀錄只是一般朋友間正常聊天，並無曖昧之情。小蘋指控對話紀錄未經同意無故取得，侵害到她對非公開活動之合理隱私期待，難認符合比例原則及社會相當性。阿華也表示小蘋丈夫擅自寄送對話紀錄騷擾其妻女，影響其家庭，目前已經離婚。

小蘋丈夫曾質問，「如果我跟妳一樣去外面偷吃，晚上妳躺在旁邊，妳心裡不會有疙瘩嗎？妳會原諒我嗎？今天我說要出門，妳會信任我們？」小蘋回答「我會的」；接著，婆婆也以LINE質疑小蘋是否沉浸於偷情歡愉長達1年、有無罪惡感，她回答，「雖然時間長短不是重點，但沒有1年那麼久，而且9月時對方已轉職請調離開，無法再見面，所以不是沒有發現就會繼續，我怕丈夫告阿華，讓他也家破，而他太太也來告我，最後我們應該也沒工作了」。

綜合上述證據，台中地院認定小蘋和阿華的行為共同不法侵害其配偶權；法官認為阿華擔任高科技業經理，年薪數百萬元，小蘋擔任課長年薪也有上百萬元，考量到兩人年薪都超過百萬元，最終判他們應連帶賠償120萬元較為適當，全案仍可上訴