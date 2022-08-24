1名人妻和老公結婚多年，日前發現老公搞外遇，和小三出遊自拍擁抱、牽手、及老公赤裸上身擁吻畫面，並經常在社群網站上高調秀恩愛，人妻看了後崩潰怒告小三侵害配偶權，要求小三賠償100萬元，小三辯稱，現在男女之間有肢體接觸很正常，法官認定小三在胡扯，判其賠償人妻15萬元。

據判決書指出，1名人妻於91年結婚，110年時發現老公竟在外偷養小三，且小三明知她老公為有婦之夫，仍常常和老公相約出遊，大方自拍情侶照，老公還高調於臉書、微信等社群軟體秀恩愛，讓人妻覺得自己不被尊重，怒告小三侵害配偶權，要求小三賠償100萬元精神撫慰金。

小三以書面方式辯稱，現在社會人際互動頻繁，且通訊方便，男女之間不論是談公事或是基於朋友出遊，都有可能會有肢體接觸，她和男方僅是一起去旅遊，拍了幾張照片而已，人妻不能因為這些照片就認定她有侵害配偶權的舉動，且假設她真的侵害到人妻配偶權，100萬元的賠償金實在太高了。

法官認為，小三明知男方為已婚之人，仍和男方有不正當交往情形，且根據人妻提供的照片可見，小三自拍與男方牽手、擁抱、頭部緊靠等照片、還互相配戴情侶戒指、還以男方赤裸上半身與小三接吻等畫面等，已超乎一般朋友舉止界線之曖昧及親密行為，2人看似熱戀中的情侶，認定小三確實破壞人妻家庭，故判小三賠償人妻15萬元。