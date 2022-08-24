56歲知名日本男星香川照之，因分別在超夯日劇《半澤直樹》一、二季中飾演超狂大反派，讓觀眾看得牙癢癢而意外爆紅，也讓他因此接下多部電影、電視劇及綜藝節目的邀約，在演藝圈中相當活躍。而近期忙著宣傳夏季新戲《六本木Class》、人氣再度暴漲的他，卻被日本媒體爆出他因性騷擾被告的事件，訴訟內容也因此曝光。

根據日本媒體《週刊新潮》的報導，香川照之曾在2019年7月前往銀座的某間酒店，並在包廂內請來了一位女公關服務，但在服務過程中，香川照之竟將自己的手強行伸進女方的衣服內，將女公關的內衣給脫了下來，接著還將內衣分別傳給同行的3名客人，輪流聞內衣的味道，行為相當變態且猥褻；不僅如此，香川照之隨後還強行吻了該名女公關，並再次將手伸進女方的衣服裡，強行搓揉女公關的胸部，讓她相當不舒服，之後甚至罹患創傷後壓力症候群(PTSD)，向香川照之正式提告。

而當時目睹一切的其他酒店女公關接受採訪時表示，香川照之來店裡消費前並沒有喝得很醉，過程中也很嗨，只是他的行為越來越詭異、變態，感覺是鎖定一名女公關進行性騷擾，才會突然伸手進她的衣服裡又摸又揉、聞味道。

不過，該名女公關雖在2020年5月就向香川照之提告求償，但案件卻在2021年撤告，因此有關訴訟內容香川照之所屬經紀公司也沒有對外多加回應，但在網路上已引起熱烈討論，重挫香川照之的形象。