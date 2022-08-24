洛杉磯天使老闆莫雷諾（Arte Moreno）決定要出售球隊了，他本周宣布將要開始尋找買主。莫雷諾聲明指出：「持有天使隊20年是莫大的榮耀，雖然這個困難的決定是我們自己的選擇，需要經過深思熟慮，我和家人最終決定現在是時候了。」

《富比世》估算天使隊價值22億美元（新台幣660億），天使2002年拿下隊史首座世界大賽冠軍，莫雷諾在2003年以1.8億美元買下，當時還叫做安納罕天使。然而天使表現差強人意，近7年的勝率都不到5成。

北美職業運動聯盟近25年價值不斷增長，《Sportico》計算大聯盟球隊平均市值增幅達16.5倍，儘管天使隊近年的經營不算成功，也只是小市場球隊，但是莫雷諾如果成功轉手估計能大賺20億美元。

天使目前有聯盟最貴的球星「神鱒」卓奧特（Mike Trout），單是他的續約總值就超過4億美元。大谷翔平目前效力天使，不過他明年球季結束就會成為自由球員，天使肯定沒有財力留下大谷，預計明年夏天就會將他交易出去。如今球隊可能易主，大谷陣營應該不會想要留隊。

華盛頓國民老闆勒納（Mark Lerner）也正在打算賣掉球隊，因此失去強打者索托（Juan Soto）。國民是大聯盟價值增速最快的球隊，《富比世》估算近10年從6億美元增長到20億美元。