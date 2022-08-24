高雄彌陀莊姓男子於8月21日因為騎車違規，遇警方攔查，他配合警方做酒測。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

住在高雄市彌陀區的58歲莊姓男子，他於8月21日晚間11時再度酒駕，因紅燈右轉被警方查獲。這是莊男第6度酒駕，此次的酒測值達0.35毫克，他告訴警方，自己有在捷運站逗留了1個小時，以為酒退了才騎機車，沒想到還是遇到警察。

岡山警分局彌陀分駐所員警於21日深夜11時巡邏行經彌陀區中正西路與中正北路口，發現對向1輛機車紅燈右轉，於是上前攔查。過程中員警聞到莊男身上散發酒氣，對莊男實施酒測後，發現酒測值達0.35毫克。

莊男表示，當天他中午就騎車並轉搭捷運到高雄市苓雅區與友人聚餐飲酒，當晚餐敘結束後，搭捷運回橋頭，他擔心身體內尚有酒精濃度殘留，於是在捷運站內徘徊了1小時才騎車回家，但就在距離家門的兩公里處遇到警察攔查。

經查，莊男曾於2005年至2021有多次酒駕前科，且他於去年才因為酒駕案件入監服刑6個月，未料才出獄不久，這次再度酒駕被逮。依據刑法及新修正的道路交通管理處罰條例，酒駕未肇事的刑責從原本2年以下有期徒刑，提高為3年以下有期徒刑，汽機車駕駛人10年內第2次酒駕，加重罰鍰機車駕駛9萬元、汽車駕駛12萬元，若是第3次以上，則依前次所處罰金額加罰9萬元，並吊銷駕照，以及公布姓名、照片及違法事實。

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