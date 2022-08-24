和潤企業(6592)法說會，台灣目前兩次升息，公司認為影響與上次法說會說法一致不變，恐怕影響最大是在明年，但公司也持續因應，法人看待今年營運，預估下半年會比上半年好。

台灣今年目前升息兩次，共已升息0.375%，的確受升息關係，公司資金成本有持續增加，公司內部三月開始也迅速對產品做檢討跟調整，目前看起來，去年度整體長期資金比例仍超過四成，目前加權平均成本，增幅比升息0.375%還小。此態勢持續下，下半年資金成本費用就會逐步做提升，影響跟上次法說會說法差異不大，增加2億多成本不變，影響都還在接受範圍之內，明年會如何持續升息衝擊，也將持續因應，做最壞打算、做最好準備。而大陸資金反而沒有上漲，大陸降存準率，為了刺激經濟還在降息，大陸資金成本沒有上漲。總言利息成本變化，升息對台灣有影響，大陸則持平。公司也提到，台灣整體租賃市場業務持續成長，除了消費者喜好之外，也有大者恆大的狀況可能性，不過以租賃公會數據來看，近幾年確實該市場有逐步擴大現象。

和潤太陽能事業子公司-和潤電能為今年新成立的公司，業務分三個為創能、儲能、用能，創能、儲能積極發展中，創能案場量逐漸成長中，創能力拚首年就有不錯成績，儲能也處於合作發展中，用能跟汽車有關，也隨電動車發展趨勢逐步推進中，TOYOTA及LEXUS市占高，發揮空間大之優勢。

上半年大陸封控衝擊，和運國際獲利成長動能為何？封控也是和潤難以預料，大陸影響較大僅侷限為上海等，並非全面性，影響業務為上海承租板塊，整體影響從原先封控前預估的成長，到封控衝擊的持平，狀況也並沒有更糟。而獲利成長是來自政府補貼、補助，以及成本管控。而近期的大陸限電是否影響發展？公司也提到，目前大陸辦公室並沒有接收到辦公室休息狀況，並沒有太多影響，後續持續觀察。

iRent的子公司和雲，暑假獲利狀況良好，雖然上半年仍與去年同期都受到疫情影響，但今年上半年虧損已大幅減少。

至於和潤進軍東南亞情況，公司持續研究模式跟方向，目前受疫情影響簽證等，大約仍待解封後才能實際考察。

受到晶片短缺影響，和泰車下修今年新車銷售目標，和泰本牌大約下修5%、市場總車市預估銷售下修7%，今年新車銷量恐為減少，對此和潤新車占比不到2成，缺車影響不大，加上和潤除了承作新車，還有中古車，即使有些微影響，公司將會持續將衝擊降至最低。新車應收帳款也會略受到影響，公司指出，會從其他方面如yoxi等方面著力，把服務面擴大。和潤今年新車事業仍力拚較去年成長。

以台灣數據，中古車登陸量比新車仍大，台灣中古車市場，分期市場需求將持續存在，公司中古車業績也會持續擴展。機車貸款方面，和潤較晚進入該市場，這幾年開始其市場分期占比逐漸進步，也有往前擴展空間。

而和潤近年數次參與日本銀行海外聯貸案，日本銀行提供的資金成本較低，是否日本資金來源的注入對公司資金成本降低有明顯正面幫助？和潤提到主要是兩個原因，長期資金來源管道，資金管道能更廣，也不要只限於國內，其二是降低資金成本。

和潤董事長劉源森也在周一「騎車上駕訓」推廣記者會上表示，升息衝擊，新客戶、能力提升、開源節流都可以反映，公司擴大業務，如無卡分期的新業務進行中，預估今年對升息影響較輕微，目標讓升息衝擊無礙，但升息影響最大為明年，但強調努力從今年開始，成長空間還很大。法人對於今年營運，預估下半年會比上半年好。