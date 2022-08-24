說起明代奇書《金瓶梅》應幾乎無人不知曉，被翻拍成現代影視作品多次，每一回詮釋角色的女演員，總能詮釋出更不一樣的風情，其中，大陸女豔星龔玥菲，2012年參加靜態古裝電影《新金瓶梅》選秀出道，因穿著大尺度的戲服，因此一脫成名，更被影迷喚作「最美潘金蓮」、「G級潘金蓮」，引起話題討論。

龔玥菲擁有一雙嫵媚雙眼、精緻五官，G級上圍讓她在一眾女星中異常突出，被粉絲評價為「天使面孔，魔鬼身材」，儘管有不少人質疑她的身材並非天生，而是人為加工而成，不過這一點不影響她「以脫上位」的明星夢，在《金瓶梅》裡戲服敢穿的大前提下，同時刻畫潘金蓮的柔弱以及她的狠辣蛇蠍心腸。

龔玥菲在金瓶梅的戲服大膽，讓她因此走紅。(圖/微博)

龔玥菲不僅作品表現亮眼，戲外她很會經營本身名氣，作風一向大膽的她，這些年靠著「最美潘金蓮」的名頭出席各式活動，並多次因大尺度裸露身材，讓知名「碗公級長輩」成為鎂光燈的追逐焦點，另外她還交往過侏儒症男性、分手後又和身高238cm的張歡有新戀情，都讓她在網路上，製造出不小的話題。

龔玥菲知名碗公奶，讓她勉強維持住話題。(圖/龔玥菲 微博)

龔玥菲先後交往過侏儒症不知名男性、和238cm的男友張歡。(圖/微博)

儘管龔玥菲被很多人視為很會操作話題，不過這些年她已無耳熟能詳的作品，手裡有的資源也沒出道時那麼好，不少人都認為，龔玥菲有的依然只有最美潘金蓮的稱號，不禁替她久未推出新作感到可惜，並期盼她能選對作品出演，再次帶給大家愉悅的觀影體驗。