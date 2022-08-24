中國海事局網站發布航行警告，共軍昨日（23）起於東海及珠江口等海域進行軍事演習。中華全球和平華人聯合會理事長、陸委會前主委張京育表示，台灣新一代年輕人都沒見過戰爭，所以都人云亦云、「跟著去挑釁對岸」，他看到這些人把戰爭當兒戲，這實在危險至極；事實上戰爭像毒蛇猛獸，千萬碰不得。

香港媒體《中評社》昨日報導指出，中華全球和平華人聯合會舉辦「避戰謀和 倡議和平橋」線上論壇，現場邀請前副總統呂秀蓮、孫文學校總校長張亞中、前空軍前副總司令傅慰孤、駐教廷前大使戴瑞明、金門縣前議長王水彰等人與會。

張京育指出，恰逢八二三炮戰64周年，現在俄烏戰爭仍然激烈、雙方傷亡慘重；而大陸又在台灣附近海域實施軍事演習，面對當前台海局勢，仍應堅持兩岸休兵初衷，化干戈為玉帛，避免戰爭。

張京育直言，只要發生戰爭，真正死傷者會是官兵跟百姓。故該從劍拔弩張的轉危為安，是各界必須集思廣益來探討的重點。他看到台灣新一代年輕人都沒見過戰爭的可怕，所以人云亦云跟著挑釁對岸，把戰爭視為兒戲，這真是危險至極，戰爭像毒蛇猛獸，千萬招惹不得。