高雄一名已婚男子阿斌（化名）與女同事不倫戀被甩，阿斌遂報復性在網路公開兩人的交往細節，消息還傳進元配耳裡，元配不滿婚姻遭到女同事介入，憤而控告對方侵害配偶權。橋頭地院審結，判女同事應賠償元配40萬元。可上訴。

判決書指出，元配主張，夫妻倆人與女子小婷（化名）曾經是同事，小婷明知阿斌已婚，仍與阿斌交往，自2015年起與男女朋友互稱長達5年，平均每月發生2至7次性行為，還會拍攝淫穢的照片，她直到收到小婷寄給阿斌的存證信函，才得知兩人曾經交往，認為配偶權遭到侵害，故依法向小婷請求80萬元精神撫慰金。

對此，小婷辯稱，她自台東遠赴高雄工作，身心皆寂寞，但阿斌持續熱烈追求她，還自稱早已離婚，她才接受對方的追求，並持續發生肉體關係，兩人已於2019年間分手，而阿斌不甘分手，便擅自在網路上公開影射兩人故事的愛情小說，阿斌也不願刪除，她才會委託律師寄存證信函給阿斌。

橋頭地院法官勘驗證據，認定小婷的確曾與阿斌交往5年，期間數度發生性行為，認為元配求償有據，審酌雙方經濟能力後，判小婷須賠償元配40萬元為適當。可上訴。