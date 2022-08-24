先父參加金門823砲戰，當年823砲戰，先父是第10師28團團部鵲山觀測所所長，當時的團長就是許歷農。

據先父所述，當年共軍炮火彈如雨下，其觀測所被共軍砲火直接命中2次，第一次是直接命中觀測所掩體，整座掩體被中共砲彈打裂，先父被震昏，因久沒有聯繫，團部以為先父陣亡，派人來收屍，遇到醒來的先父.....鬧了個笑話！

另一次，砲彈突然射進了掩體門口，落在腳邊轉了很久，沒有爆炸！引信頭歪了一邊，還真險！

先父還親眼見到美援的M55八吋自走砲。先父強調，那自走砲與房子一樣大。據先父生前所述，每門M55八吋自走砲，還配一位美軍顧問當監軍，美軍同意才能射擊。換句話說，當年823砲戰八吋自走砲，使用最終決定權是美軍。

當年戰況激烈，美軍當然同意國軍反擊！這段國軍史料我查過，所有網路資料都沒有記載。

先父的兵籍資料，其重要事蹟是寫明「參加金門823砲戰」！

須等改朝換代，再向國家請領823砲戰紀念章！

●專欄文章，不代表i-Media愛傳媒立場。