美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的丈夫保羅．裴洛西（Paul Pelosi）被控2項酒駕輕罪，他23日認罪。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的丈夫保羅．裴洛西（Paul Pelosi）5月因酒駕發生車禍，他昨（23）日認罪，被判刑坐牢5天，加州公路警察（California Highway Patrol）隨後也公布保羅．裴洛西當時被捕的畫面，畫面顯示他口齒不清、步伐不穩。

FIRST ON FOX: Moment Paul Pelosi attempts balance test after crashing $100K+ Porsche. https://t.co/2y03X6YaVS pic.twitter.com/ZMCafTjDYv — Fox News (@FoxNews) August 23, 2022

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美聯社報導，82歲的保羅．裴洛西5月28日晚間駕駛保時捷座車在舊金山以北的納帕郡（Napa County）行駛時與另一輛轎車相撞，警方在晚間10時左右抵達現場後為他進行酒測，發現血液酒精濃度達0.082%，超過法定標準，保羅．裴洛西後續被控2項酒駕輕罪。

他昨日認罪，法官判他入監服刑5天以及3年緩刑，由於保羅．裴洛西先前已服刑2天，且服刑期間表現良好，得減免2天，因此他實際上只須再服刑一天，法官索爾加（Joseph Solga）表示，最後一天他將以參與法庭工作計畫8小時代替。

關於緩刑部分，保羅．裴洛西必須出席3個月的酒駕課程，車上還需安裝酒精鎖1年，每次發動車子前必須先吹氣，他還必須賠償車禍中另一名受害者5000美元（約新台幣15萬元），並且支付2000美元（約新台幣6萬元）罰金。

起訴書指出，5月28日晚間加州公路警察抵達事故現場後，發現保羅．裴洛西「步伐不穩、口齒不清，而且有一股濃厚的酒味」，眼睛也泛紅，當警方要求出示證件時，保羅．裴洛西不只提供身份證，還拿出「11-99基金會」（11-99 Foundation）的會員卡，「11-99基金會」是加州公路警察慈善基金會，主要提供公路警察緊急救助及孩子獎學金。

檢察官在起訴書中指出，2輛車在事故中「遭受重大碰撞損害」，另一輛休旅車的48歲駕駛向檢方表示事故隔天他的右上臂、右肩、脖子都感覺到疼痛，另外也有頭痛。

加州公路警察（California Highway Patrol）23日公布保羅．裴洛西（Paul Pelosi）酒駕被捕畫面。

在法庭判刑後，加州公路警察也公布保羅．裴洛西當晚被捕、進行酒測的畫面與照片，福斯新聞（Fox News）報導，這段影片呈現了警方先前稱保羅．裴洛西「口齒不清」的說法。

報導指出，由於背景噪音，影片中保羅．裴洛西的聲音不是很清楚，但有聽到他說「晚餐前喝了一杯香檳及一杯白酒」，他約在當晚7時開始喝酒，8點結束。

影片中可聽見一名公路警察告訴另一名員警：「他不斷抓著巡邏車來保持平衡。」加州公路警察公開的照片也顯示保羅．裴洛西的手及前臂有瘀青。

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