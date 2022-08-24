陸軍9月1日將有重要將領異動。現任陸軍第六軍團指揮部鍾樹明中將，將升任陸軍副司令一職，遺缺由現任陸軍司令部參謀長章元勳中將升任。據了解，鍾樹明曾在國安私菸案中，臨危受命接任總統府侍衛長，整頓總統府特勤形象，接著又曾擔任國防部參謀本部作戰次長一職，熟悉國軍整體防衛作戰，且因歷任六軍團指揮官重要經歷，未來可望成為陸軍司令熱門人選的明日之星。

軍方人士指出，陸軍司令部目前有兩名副司令，未來將增設一名副司令，可望由國防部政務辦公室主任王紹華中將接任，至於國防部政務辦公室主任一職，可望由馬祖防衛指揮部指揮官廖建興中將接任。

鍾樹明是陸軍官校75年班、戰院92年班，歷任陸軍關渡地區指揮部指揮官、陸軍第六軍團副指揮官及作計室次長等重要軍職。並在2019年6月1日接任憲兵指揮官2個月後，即因特勤私菸案臨危受命接任總統府侍衛長，成為史上任期最短的憲兵指揮官，同時也是第一次由憲兵指揮官直升總統府侍衛長，並在2020年11月升任陸軍第六軍團指揮官。