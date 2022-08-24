儘管已被行政院長蘇貞昌喊停，NCC《數位中介服務法》爭議仍持續延燒，前立委郭正亮曾說不相信該草案未送行政院法務審查，行政院發言人羅秉成稱這是「內行人說外行話、憑空胡指」，郭昨（23）日對此予以回擊，強調該法多達41頁且將各部會納入，若沒行政院指使，「你相信嗎？」

羅秉成22日表示，《中介法》尚在NCC預告階段，既未經該會審定，遑論提報行政院審查，而在提報行政院之前，根本不存在所謂「行政院法務審查」的程序，這是略諳政府法制作業程序都知曉的事，他認為郭正亮是內行人說外行話，憑空胡指、誤導視聽，令人遺憾。

對於羅秉成的說法，郭正亮23日在政論節目《少康戰情室》指出，《中介法》的草案在網路上都出來了，多達41頁，他好奇難道行政院都沒看過？更痛批羅秉成，「這種話他都講得出來？」

郭正亮提到，羅秉成說程序不需送行政院法務，這點他同意，「因為還沒有送院」，但也質疑，NCC有可能突然「腦袋發熱」、去搞一個41頁並將各部會都納進來的龐大法律嗎？「這如果沒有行政院或更高單位指使，你相信嗎？」