年底選舉投票剩不到100天，各黨縣市長參選人都摩拳擦掌準備。高雄市前副市長李四川日前在臉書發文談到與前台北市長黃大洲餐敘，對方當年捷運工程施工、大安公園興建等案常被責罵，但常說「我們應該做該做的事」；此句話令李四川直喊，「不要怕人批評，也因為這樣，才有今天的成果」，而年底想要什麼樣的縣市長？就用你的選票，審慎的去決定吧。

李四川20日在臉書談到，前幾天與黃大洲市長餐敘，聽他談論當時台北市的建設，例如基隆河截彎取直、捷運系統工程、大安公園、中華商場的整治等，而自己有幸也參與部分工程。

談到黃大洲，李四川表示，他是一個 「做比說多」的市長，年輕人也許不認識他，但我們現在都在享受他的政績，讓人相當敬佩，還記得捷運工程施工影響交通、大安公園興建及中華商場整治，都涉及拆遷房子，導致當時他處處被責罵，但他常說：「我們應該做該做的事」，不要怕人批評，也因為這樣，才有今天的成果。

因此，李四川認為，「年底大選你要什麼樣的縣市長？就用你的選票，審慎的去決定吧!」此則貼文獲得1.6萬名網友按讚，國民黨台北市議員鍾沛君現身留言表示，「每當我走進大安森林公園，就會提醒自己一次要有黃市長那樣爲所當為的勇氣與遠見！」高雄市議員陳美雅也說「這才是真正為人民做事！敬佩」。