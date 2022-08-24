迪士尼於1995年製作的知名動畫片《風中奇緣》，是陪伴不少人成長的童年回憶，也因此捧紅了替動畫片配音的演員們。其中，為女主角「寶嘉康蒂」配音的女演員艾琳貝達德（Irene Bedard），不僅與劇中人物一樣擁有一半的美洲原住民血統，深邃又亮麗的外表更受到眾人的矚目，不過她近日卻遭媒體爆出情緒失控與警方發生衝突，而被警方逮捕的驚人消息。

根據外國媒體《TMZ》的報導，日前當地警方接獲民眾報案，表示有一名女子暈倒在路邊的灌木叢中，要警方趕緊前往救援，當警方抵達現場後，就在附近的停車場發現情緒不穩的艾琳貝達德，一旁還有另一名女子席拉陪伴在側，也向警方證實該女子就是艾琳貝達德。但當艾琳貝達德聽到警方喊著她的名字時，卻突然失控暴走，尖叫狂喊「不要讓那個人過來！」然後暴衝撞倒人行道上的桌子，現場一度相當混亂。

隨後艾琳貝達德雖一度冷靜下來，平靜的和警方對談並走了一會，沒想到她又突然失控暴怒，對著警察又叫又吼，甚至差點打碎一旁的玻璃，而警察眼看她不斷失控、行為脫序，卻又沒辦法聯絡到她的家人，無計可施下只好將她上銬逮捕帶回警局，過幾日才被釋放出來。

事實上，這已經不是艾琳貝達德第一次情緒失控被捕，去年11月時她就曾因類似事件在3天內被警方逮捕2次，當時的她同樣情緒非常不穩定，不斷尖叫並試圖逃跑，如今她所主演的電影《The Harbinger》目前正在後製，是否會因此影響上映的時間還不得而知，艾琳貝達德所屬的經紀公司也沒有對外說明，但她失控的影片已在網路上瘋傳。