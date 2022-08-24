信義房屋美術明誠店專員林珮湘入行一年半，就以暖心、體貼的服務獲得許多客戶讚許；她曾因發現搬入新家的老太太不熟悉各個電器開關的使用方式，特別在交屋前親手寫了十數張便利貼，說明開關的用途與操作方式，並貼在每個開關旁，讓長輩大讚「妳要幫我貼牢一點！」今年，林珮湘也獲得「台灣服務業大評鑑」的「服務尖兵獎」肯定。

基隆人的林珮湘，因為在高雄讀大學，愛上高雄的生活環境，畢業後選擇「南漂」工作，由於想在高雄買房居住，決定直接加入全台直營的信義房屋，希望獲得最完整的專業訓練。

入行一年半以來，林珮湘認為最大的挑戰有兩件事。首先是要適應新環境，因為自己在高雄沒有親戚、鄰居，甚至是熟悉的商圈可以經營，一切人脈都得重新建立；其次，因為一開始就在美術館特區的分店工作，當地的買賣方不乏中高資產客戶，對於股市、房市、國內外市場行情都頗為了解，「要怎麼趕進度、充實專業知識」成為一大課題。

因此，林珮湘透過不斷練習，同時也詢問學長姐及金融業的朋友，再加上信義房屋提供的教育課程，持續增強專業知能，「能夠不斷學習，就是工作的成就感之一」；此外，她也堅持要做好對客戶的服務，當發現對方有需要或者有困難，就能適時提供必需的協助。

例如她曾服務一組買方客戶是一對母子，長期在北部工作的兒子，買了一棟房子給80多歲的母親居住，這位老母親雖然開心，卻對於新住處眾多的電器開關，甚至廚房電器的使用方式不甚熟悉。林珮湘發現後，趕在交屋前寫好十數張便利貼，每張都清楚說明了開關的用途，以及電器的使用方式，並貼在對應的開關旁；她笑說，交屋當天，長輩看到這些便利貼直說「再幫我貼牢一點」，應是覺得這樣的做法很實用！

林珮湘說，自己從事房仲工作資歷還很淺，希望持續精進專業知識，同時也盼在服務客戶過程中，獲得客戶信任，這就是她在房仲職涯最感到成就感的事。