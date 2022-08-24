籃網持續兩個多月的內部動盪暫時平息，儘管他們還有可能在球季中賣掉杜蘭特（Kevin Durant）或是在不久的未來撤換總管馬克斯（Sean Marks）、總教練納許（Steve Nash），但是外界認為經過這一波內亂，老闆蔡崇信相當於提醒各家球星，持有球隊的始終是老闆。

CBS體育指出，杜蘭特私下去找蔡崇信攤牌，提出「讓我轉隊，不然就開除馬克斯和納許」的最後通牒。蔡拒絕之後，杜蘭特陣營再把這個消息放給媒體，藉此向蔡施壓。結果蔡也公開聲明不會接受威脅，成為馬克斯、納許的強力後盾。杜蘭特在其中學到的教訓是：不要與身價數十億的富翁打擂台。

布魯克林運動娛樂（籃網與巴克萊中心的母公司）3年來兩度更換執行長，如果老闆蔡崇信要換掉馬克斯或納許，那也就是他一句話而已，但是輪不到杜蘭特來指點。美媒《雅虎體育》描述是「籃網重設了權力結構」。

杜蘭特曾經是個樸實又討人喜愛的球員。他8歲時認識了啟蒙教練查爾斯克雷格（Charles Craig），經常受他照顧。2005年，35歲的查爾斯遭到黑人小混混槍殺。隔年杜蘭特進入大學校隊，為了紀念查爾斯而一直使用35號球衣，直到加盟籃網才更換。2014年杜蘭特獲選聯盟MVP，他在頒獎台感謝球團、隊友、上帝，以及他的母親，真摯的發言令人動容，廣告商大量湧入，相信他是完美的商業代言人。有球迷在網路感嘆：當年那個杜蘭特到哪裡去了？