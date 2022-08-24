周二美股三大指數收黑，道瓊指數和標普500指數連跌第三天。在本周晚些時候聯準會於懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）召開央行年會之前，最新發布的數據顯示經濟放緩。

數據顯示美國8月民間商業活動連續第2個月萎縮，因通膨高漲和金融環境收緊導致需求減弱，服務業尤其疲弱，標普500指數應聲走跌。

在央行年會於本周召開前，近日來美股連連下挫。市場普遍預期聯準會主席鮑爾在周五發表談話時，將強化美國央行抑制通膨的堅定承諾。美國消費者通膨雖已出現到頂降溫的跡象，但仍處於40年高點。

在聯準會數位決策官員近來刻意淡化政策將轉向鴿派的預期並強調央行對抗通膨的承諾後，交易員對聯準會9月將升息50個基點或75 個基點的看法出現分歧。摩根大通分析師Mislav Matejka認為聯準會將在9月第三次升息75個基點，但也是最後一次升息3碼。

費城半導體指數收漲0.74%，但今年以來仍然大跌了約27%。台積電ADR收漲0.93%。

★主要指數

道瓊指數下跌154.02點或0.47%，收32,909.59點。

標普500指數下跌9.26點或0.22%，收4,128.73點。

那斯達克指數下跌0.27點或0.002%，收12,381.30點。

費城半導體指數上漲20.95點或0.74%，收2,864.31點。

★消息

周二歐洲股市亦連跌第3個交易日，泛歐STOXX 600指數下跌0.4%，創下近1個月新低。數據顯示歐洲8月商業活動低迷不振，投資人對能源價格飆漲和經濟前景疲弱感到擔憂。

標普全球（S＆P Global）歐元區8月綜合PMI初值從7月份的49.9下滑至49.2，為連續第2個月低於榮枯線50，並創下2021年2月（18個月）來新低。其中，服務業PMI從51.2跌至50.2，創下17個月新低；製造業PMI從49.8跌至49.7，改寫26個月低點。

標普全球（S＆P Global）美國8月綜合採購經理人指數 (PMI) 從7月份的47.7進一步下滑至45，為連續第二個月處於50榮枯點之下，並創下27個月新低。其中，服務業PMI從7月的47.3下降至44.1，刷新27個月低點。製造業PMI從52.2跌至51.3，創下25個月新低，但仍維持擴張。

美國7月新屋銷售月減12.6%，以年率計為51.1萬戶，是今年以來第六度下滑，亦創下2016年初以來的最疲弱的表現。房價中位數較去年同期漲8.2%，為43.94萬美元，創下2020年底以來最小漲幅。

根據房地產網站Zillow公布的最新調查報告，美國7月房價較6月下跌0.1%，為10年來房價首度回落。

美國10年期公債殖利率尾盤漲3.4個基點，報3.059%，盤中一度大漲9.7個基點，升至3.081%。

紐約期油收漲3.38美元或3.74%，為每桶93.74美元，創下8月11日來新高位，盤中一度上漲4.42%，為每桶94.22美元。布蘭特期油收漲3.74美元或3.88%，報每桶100.22美元，為8月2日以來首次在收盤時站上100美元大關。合稱OPEC+的石油輸出國組織與其產能合作盟伴可能減產的消息持續帶來提振。

美元指數一度站上109.27，再創20年新高，但由於經濟數據疲弱，尾盤倒跌0.45%，報108.55。歐元一度跌至0.9901美元，再創20年新低，惟之後收復平價關卡，來到1.0018美元、升值0.75%。