★分析

摩根士丹利財富管理全球投資部門主管Lisa Shalett表示，在我們看來，這個熊市來到最後一幕。投資人低估通膨、日益升高的衰退風險，以及在某個時候將不得不下降的企業獲利預期。

Longbow Asset Management執行長Jake Dollarhide表示，我們在過去一周看到的是聯準會仍可能在9月升息75個基點，市場擔心鮑爾將重申鷹派立場。

Interactive Investors場部門主管Richard Hunter表示，可能有越來越多人意識到通膨可能到頂的數據並未使聯準會動搖，該央行將維持激進政策不變。

Swissquote資深分析師Ipek Ozkardeskaya表示，隨著央行年會逼近，多頭正在退場，美國通膨仍處於8.5%的高點，聯準會不可能在此時轉向鴿派。

瑞銀全球財富管理投資長Mark Haefele表示，我們預期美股將繼續震盪，因為投資人將在看好聯準會成功引導美國經濟實現軟著陸和擔心聯準會無法實現這個目標之間搖擺不定。

★類股

標普500指數11大類股，在油價大漲帶動下，能源類股收漲3.62%，表現最佳；其次為原材料股漲0.98%。房地產類股跌1.46%，表現最差，其次為醫療保健類股跌1.39%。科技股小跌0.25%。

由中概股組成的金龍中國指數小漲0.34%。

★重磅股

重量級科技股普遍下跌，蘋果跌0.20%，微軟跌0.47%，亞馬遜漲0.30%，Alphabet跌0.33%，特斯拉漲2.26%，Meta跌1.19%，網飛跌0.88%。

道瓊指數成分股方面，雪佛龍漲3.24%，漲幅最大，其次為開拓重工（Caterpillar）漲2.84%。寶僑（Procter&Gamble）跌1.93%，跌幅最大，其次為家得寶（Home Depot）跌1.70%。

主要晶片股方面，應用材料漲1.11%，輝達漲0.86%，恩智浦漲0.82%，德州儀器漲0.63%，英特爾漲0.33%，超微跌0.38%，高通跌0.63%，美光跌0.77%。

★焦點股

蘋果收跌0.20%，報167.23美元。策略師根據線圖表示，蘋果股價在從上周三的盤中高點下跌約5%之後，可能進一步拉回。周二蘋果呈橫向整理格局，但策略師表示已經超買了數周的蘋果股票可能遭逢更多賣壓。只要蘋果下跌，整體市場都將受到影響，因為蘋果在標普500指數的權重達到7.4%，同時也是道瓊指數和那斯達克指數的重量級成份股。

Zoom Video Communications大跌16.54%，報81.32美元。因微軟Teams和思科WebEx使市場競爭加劇，以及人們重返辦公室並恢復面對面實體會議，導致在疫情高峰期對視訊會議平台的強勁需求一去不復返，Zoom上季營收增長年增8%，較前一季的年增12%大幅放緩，並創下史上新低，同時下修全年營收與獲利預測。

推特跌7.32%，收在39.86美元。該公司一名吹哨者向美國證券交易委員會、聯邦貿易委員會和司法部舉報，稱該社群媒體在隱私、安全和內容審核方面存在「極端、嚴重的缺陷」。

★台股ADR

台股ADR全漲。

台積電ADR漲0.93%，收86.03美元，換算台股價格為519.69元。

聯電ADR漲0.45%，收6.73美元，換算台股價格為40.65元。

日月光ADR漲1.02%，收5.92美元，換算台股價格為89.4元。

中華電信ADR漲0.07%，收40.70美元，換算台股價格為122.93元。