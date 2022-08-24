台南殺警案震驚全台，毒理專家招名威表示，這起案件真的看了人神共憤，台灣這2個月實在是禍不單行，除了有知名藝人過世，還有衝撞警員、殺害警員及柬埔寨打工詐騙事件，這些都是在提醒大家國安拉警報，必須嚴肅看待這些問題，天祐台灣不該只是嘴上喊喊而已。

招名威日前在臉書上發文表示，台南殺警案，兇嫌以割喉方式奪走2條寶貴的性命，看了人神共憤，雖然再多的金錢也換不回性命，但無論如何就是血債血償，該還的還是得還，請不要再以精神疾病、吸毒等作為逃脫的藉口。

招名威說，台灣這1至2個月禍不單行，藝人過世、衝撞警員，殺害警員、柬埔寨人肉販賣詐騙等，這一切都是在提醒我們的國安拉警報，天佑台灣不該停留於口號，必須嚴肅看待這些問題。

台南2位警員被46歲的明德外役監逃犯林信吾刺殺身亡，兇嫌的犯案過程被警車的記錄器通通拍了下來，事後他搭車逃跑，最終在新竹市落網。不過，兇嫌被移送台南地檢署複訊時毫無悔過之意，讓人看了不寒而慄。