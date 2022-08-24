俄烏戰爭爆發後，歐洲能源價格狂飆，比利時雖僅用6.5%的俄羅斯天然氣，但也因為市場價格上漲而飽受困擾，總理Alexander De Croo坦言，接下來5到10個冬天，對歐洲而言將是相當艱難的，許多行業將因為昂貴的能源價格受到傷害，是相當不妙的狀況。

Business insider報導，歐洲國家對俄羅斯進行經濟制裁，但也遭到俄羅斯降低天然氣輸氣量至原本的20%反制，上周五俄羅斯天然氣公司更宣布要在8月底暫停關閉北溪1號天然氣管道三天，讓歐盟怒批俄羅斯將能源武器化。

種種狀況都讓能源價格居高不下，Alexander De Croo感嘆，未來幾個月會很艱難，即將到來的冬天也會很辛苦，「接下來的5至10個冬天會很痛苦，許多行業將因為昂貴的能源受到衝擊，我們正密切關注這一點。」

戰爭發生前，歐洲有高達4成的天然氣都來自俄羅斯，但比利時僅使用6.5%的俄羅斯天然氣，依賴程度比德國、英國及法國還要低，不過因為能源供應鏈大幅減少，供不應求導致市場價格上漲，比利時也深受其害。

數據顯示，如果能源價格漲勢無法緩解，2023年英國家庭的能源支出將是2018至2021年期間的4倍，德國也有類似狀況，能源商已經提醒客戶，一般家庭將收到金額翻倍的電費帳單。