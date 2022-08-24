台南-KY(5906)公布上半年財報，其中第2季稅後虧損為27萬元，累計上半年每股盈餘為1.04元，依往年傳統趨勢，台南-KY下半年營運審慎樂觀。
台南-KY營運分為品牌及文創林百貨兩大業務，今年第2季合併營收為3.2154億元，季減30.06%，營業毛利為1.86億元，季減31.42%，單季合併毛利為57.83%，季減1.15個百分點，營業淨利為1145萬元，季減79.54%，營業淨利率為3.56%，季減8.61個百分點，由於認列業外損失，稅後虧損為27萬元，累計上半年營業毛利為4.57億元，合併毛利率為58.51%，營業淨利為6739萬元，稅後盈餘為3359萬元，每股盈餘為1.04元。
台南-KY自結7月合併營收為1.69億元，年增107.83%，累計前7月合併營收為9.5億元，年增20.61%，依往年傳統趨勢，台南-KY下半年營運審慎樂觀。
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