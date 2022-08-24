台南市員警曹瑞傑、凃明誠22日追捕竊盜通緝犯時遭割喉砍殺殉職，全國各界都哀慟不已，不想卻有網友在網路論壇上發文反諷「員警怎麼不會奪刀」?此文一出，立刻引來大批網友暴怒， 狂罵「你不是讀到大學了，怎麼不會用腦。」

有網友在論壇Dcard發文寫下「員警不是有受過訓練嗎，怎麼不奪刀？」短短2句話，瞬間引爆網有怒火，大罵「你不是有在賺錢，怎麽買不起天母區的透天？你不是有在讀書，怎麽只考上XX科大？你不是讀到大學了，怎麽不動腦？」

網友在論壇發文反諷「員警怎麼不會奪刀」?引來大批網友暴怒。(翻攝Dcard)

貼文一曝光立刻引發熱議，眾網友紛紛譴責，「首先，他可能沒有在賺錢，再來，他可能不能讀書，然後，他可能沒有腦」、「你要不要去實戰一次再回來告訴我們怎麼奪刀」、「好了啦，檢討死者有比較好膩？」、「什麼奪刀奪槍，找個人拿麥克筆你想辦法搶下來不被劃到看看，碰到刀能跑就跑，不然就是拿其他東西反抗」、「就是有你這種人」。更有同校女網友留言，「抱歉，我們學校的公猴跑出來了」。

貼文一曝光鄉民全炸鍋開噴。(翻攝Dcard)

不過也有網友出來緩頰解釋原PO只是在嘲諷反串，「這是在嘴之前法官判一個人有罪的啦，如果這次警察開槍殺了對方，法官是會這樣問的」、「我以為大家都知道這個是反諷之前那個奪棒事件了， 下次反串還是註明一下」。