國民黨台北市議員張斯綱。（圖／取自張斯綱臉書）

台南警員凃明誠、曹瑞傑22日在執行勤務時遭刺殺身亡，經警方全力追緝後，昨日（23）凌晨4時許將兇嫌林信吾逮捕，此案也引發社會對死刑的討論。國民黨台北市議員張斯綱表示，案發後總統蔡英文、立法院院長游錫堃、內政部部長徐國勇、民進黨台北市長參選人陳時中，全都跳出來喊話，讓他不禁想問，主張廢死的不就正是他們，「這些高官們現在是在演哪齣？」

張斯綱昨日在臉書發文表示，每當重大社會事件發生時，總會看到高官們「震怒」，然後呢？然後就沒有然後了，這些事情還是一再的發生。這次的事件，蔡英文連發2篇臉書文、游錫堃跳出來怒喊「這種一定要判死刑」、徐國勇「人神共憤」、陳時中也說「支持法官最嚴厲處分，台灣還沒廢除死刑」，讓他不禁想問：「主張廢死的不就是蔡英文總統和民進黨嗎？民進黨這些高官們現在是在演哪齣？」

張斯綱痛批，如今在台灣要被判處死刑可以說是困難重重，就算判死了也不執行，根本形同虛設，又如何能夠還給受害者與其家屬們公道與正義？他呼籲蔡英文，不要每次有重大事情發生就只會在臉書PO文哀悼而已，請拿出具體作為，並帶著妳所領導的民進黨出來大聲地回答大家，現在你們還支持廢除死刑嗎？

此文引發熱烈迴響，網友紛紛留言：「亂世用重典，死刑執行！才能讓平民、警察、百姓安心！」「廢除死刑誰提案的？造成現在社會治安敗壞！治安徹底完了！人民只要和平、安全、經濟繁榮」、「最該被檢討的人，就是妳蔡EE」、「都演很大」、「忙著騙選票啦」、「蔡英文動態：臉書po文中」、「今天公祭明天忘記，這個政府你能期待嗎？問題癥結問問外勤員警就有答案，兄弟們自求多福吧！」