34歲大陸戲劇女王趙麗穎去年與馮紹峰離婚後就積極投入工作，近日她與《步步驚心》的十四爺林更新二搭演出《與鳳行》，有媒體拍到她和劇組相處融洽，拍攝結束後跟著大夥人到餐廳吃飯，離開時趙麗穎明顯喝醉，腳步蹣跚，摟著女助理的肩膀才走出餐廳回家。

趙麗穎和馮紹峰過去合作作品假戲真做，2018年10月兩人跳過認戀直接官宣結婚，隔年生下一子，去年不敵婚變謠言宣布離婚，兩人在聲明中坦言因拍戲越走越近，婚後聚少離多感情變淡，才決定分開，然而兩人離婚後關於馮紹峰和其他女人過從甚密的謠言不斷，馮紹峰私下也強硬告起造謠粉絲，今年7月有網友發現判決出爐，間接還了馮紹峰被抹黑出軌的清白。

趙麗穎被拍聚餐後疑似喝醉。（圖／翻攝自會火微博）

據《鳳凰網娛樂》報導，去年4月有位化名為「芒果扒皮醬」的微信公眾號，以「劈叉女星老公出軌？」為題，又以「發順豐」暗指馮紹峰，稱男方偷吃其他女星，讓小三懷了身孕，消息傳出後造成10萬以上的點閱量，對此，法院判決指出：「被告發布的上述內容沒有證據證明其真實性，但極易讓公眾產生與事實不符的聯想和猜測，不可避免地造成原告社會評價的降低」，意指關於馮紹峰有第三者的傳聞並無證據。

《搜狐娛樂》最近直擊趙麗穎和林更新下班後和《與鳳行》的劇組聚餐，趙麗穎打扮輕鬆，穿著白色T恤、短褲搖搖晃晃地從餐廳走出，看似喝醉，還勾住助理脖子以免跌倒，見此，網友回應：「我吃醋了」、「趙麗穎快來摟我」、「她哪裡是喝醉只是單純在撩妹」、「希望穎寶拍攝順利，保持好心情」。

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